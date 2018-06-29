Sangare Giresun’da – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Sangare ’da

    Sangare <a href="/index/giresun?id=a60092f1-b5f7-44b0-a207-d2b23d0ca63f" class="" rel="tag">Giresun</a>’da

    Yeşil-beyazlılar, ’in 24 yaşındaki Fildişi asıllı Fransız sağ kanat oyuncusu Ibrahim Sangare ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    çalışmalarını sürdüren Giresunspor, 2. Lig ekiplerinden forması giyen Ibrahim Sangare'yi kadrosuna kattı. Oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirten yeşil- beyazlı ekibin başkanı , transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti. 24 yaşındaki Fildişi asıllı Fransız sağ kanat, geçtiğimiz sezon Auxerre ile ligde 22, kupada 4 olmak üzere 26 maçta görev yaptı ve 3 gol attı.
    1. 29.6.2018
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