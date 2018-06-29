Osmanlıspor sezonu açtı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    sezonu açtı

    Osmanlıspor sezonu açtı
    , 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı. Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan sezonun ilk antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü. Akçay, antrenman öncesi oyuncularına yeni sezona ilişkin başarılar diledikten sonra kamp programı hakkında bilgi verdi. Mor-sarılılar, 1 Temmuz'da 'da kampa girecek.
    1. 29.6.2018
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