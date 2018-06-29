Milinkovic Eskişehir'de – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    Milinkovic 'de

    Milinkovic Eskişehir'de

    , ’nin 30 yaşındaki orta sahası ’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

    'yı takımın başına getiren Eskişehirspor, sezonun ilk dış transferini gerçekleştirdi. , iki sezondur Gençlerbirliği'nde forma giyen Marko Milinkovic'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. 'de olmaktan mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki ofansif orta saha, "Kulübün geçmişini ve taraftarları biliyorum. 'e yükselmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

    34 MAÇTA OYNADI
    Kariyerine ülkesinin takımı Borac Cacak'ta başlayan Milinkovic, Sloven ekiplerinden Kosice ve Bratislava'da görev yaptı. 2016-2017 yaz döneminde G.Birliği'nin yolunu tutan Sırp oyuncu, burada iki sezonda 34 maça çıktı ve 4 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Öte yandan kaleci arayışında olan Es-Es'in, 40 yaşındaki Ahmet Şahin ve 27 yaşındaki 'i liste başına aldığı öğrenildi.
    1. 29.6.2018
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