Kemal, 2 yıl Altınordu’da – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kemal, 2 yıl ’da

    Kemal, 2 yıl Altınordu’da
    , gurbetçi golcü Kemal Rüzgar'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alman ekibi Viktoria Köln'den transfer edilen 23 yaşındaki forvet, "Burada olduğum için mutluyum. Gol atmaktan ziyade takıma fayda sağlamalıyım. Hemen adapte olacağımı düşünüyorum" dedi.
    1. 29.6.2018
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