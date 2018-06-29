İbrahim Akın, Altay ile yeniden anlaştı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , ile yeniden anlaştı

    İbrahim Akın, Altay ile yeniden anlaştı
    , iç transferde 'la tekrar anlaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Akın'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. "Yuvam" dediği Altay'da kalmaktan ötürü çok mutlu olduğunu bildiren İbrahim, "Açılan bu yeni sayfa Altayımız için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
    1. 29.6.2018
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