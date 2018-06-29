Gazişehir’e iki bomba – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Gazişehir’e iki bomba

    Gazişehir’e iki bomba
    Gazışehir , Hollandalı forvet ve 2. Lig ekiplerinden SV Ried forması giyen Tunuslu golcü Seifedin Chabbi ile anlaştı. Poepon'un dün 2 yıllık sözleşmeye imza attığı aktarıldı. Chabbi ise dün yapılan törenle 3 yıllık mukavele imzaladı.
    1. 29.6.2018
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