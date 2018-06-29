Demir’e şok – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Demir’e şok

    Demir’e şok
    Olağanüstü kongresi, 27 Haziran Çarşamba günü çoğunluk sağlanamadığı için 4 Temmuz Çarşamba gününe ertelenen 'da; asil ve yedek 8 üye istifa etti. Başkan Kazım Bozan'ın ise mevut görevine devam ettiği bildirildi.
    1. 29.6.2018
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