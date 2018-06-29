Boubacar Dialiba Ümraniye’de – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Ümraniye’de

    Boubacar Dialiba Ümraniye’de
    Ümraniyespor, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Dialiba'yı 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Giresunspor Kulübünden sol kanat oyuncusu ile sözleşme imzalamıştır" denildi.
    1. 29.6.2018
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