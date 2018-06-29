Abdülkerim Bardakçı Gençlerbirliği’nde – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’nde

    Abdülkerim Bardakçı Gençlerbirliği’nde
    Daha önce , Hakan Arıkan ve 'yi kadrosuna katan Gençlerbirliği, 'un 23 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakçı ile de kiralık olarak anlaşmaya vardı. Genç savunmacı, geçen sezon ve Giresun formalarıyla 33 maçta görev yaptı ve gol sevinci yaşamadı.
    1. 29.6.2018
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