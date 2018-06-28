Marko Milinkovic, Eskişehirspor'a transfer oldu
Eskişehirspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Marko Milinkovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, teknik direktör Fuat Çapa, sportif direktör İzzet Erdoğan ve Marko Milinkovic katıldı. 16 Nisan 1988 tarihinde Belgrad'da dünyaya gelen 1.81 boyundaki orta saha oyuncusu Marko Milinkovic, geçen sezon Gençlerbirliği forması ile 18 maçta yer aldı. Marko Milinkovic, Eskişehirspor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp başkanı Halil Ünal, Marko Milinkovic'in takıma önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.
- 29.6.2018 00:10
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
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