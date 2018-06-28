Marko Milinkovic, Eskişehirspor'a transfer oldu – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    , 'a transfer oldu

    Marko Milinkovic, Eskişehirspor'a transfer oldu

    , geçen sezon forması giyen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkanı , teknik direktör , sportif direktör İzzet Erdoğan ve katıldı. 16 Nisan 1988 tarihinde Belgrad'da dünyaya gelen 1.81 boyundaki orta saha oyuncusu Marko Milinkovic, geçen sezon forması ile 18 maçta yer aldı. Marko Milinkovic, Eskişehirspor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp başkanı Halil Ünal, Marko Milinkovic'in takıma önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

    1. 29.6.2018 00:10
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