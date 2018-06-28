Gazişehir Gaziantep Rydell Poepon'la anlaştı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    'la anlaştı

    Gazişehir Gaziantep Rydell Poepon'la anlaştı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Hollandalı forvet ile anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, en son Boluspor forması giyen ve son iki sezonda Spor Toto 1. Lig'de attığı 36 golle dikkati çeken golcü oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Açıklamada, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun katıldığı törende Poepon'un 2 yıllık sözleşmeye imza attığı aktarıldı.

    1. 29.6.2018 00:16
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