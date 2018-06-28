Gazişehir Gaziantep Rydell Poepon'la anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, en son Boluspor forması giyen ve son iki sezonda Spor Toto 1. Lig'de attığı 36 golle dikkati çeken golcü oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun katıldığı törende Poepon'un 2 yıllık sözleşmeye imza attığı aktarıldı.