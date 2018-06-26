Orhan Kaynak imzaladı – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    imzaladı

    <a href="/index/orhan-kaynak?id=de86c169-b1a1-449a-be18-233b4cb644a1" class="" rel="tag">Orhan Kaynak</a> imzaladı
    1'inci Lig ekiplerinden , daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkanı Hacı Murat Yümlü, "Orhan hocamızla başarılı olacağız" diye konuştu.
    1. 26.6.2018
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