Giresun atakta
Yeşil-Beyazlılar forvet Idazza, stoper Sery, Manisa’dan orta saha Kağan Miray ve Ş.Urfaspor’un golcüsü Yasin Ozan’ı transfer etti.
İYİ TAKIM OLACAĞIZ
Saıd Idazza ile daha önce anlaştıkları William Sery'nin Giresun'a geldiklerini ifade eden Bozbağ, "iki oyuncuyla hafta içinde sözleşme imzalayacağız. İki sporcu da Giresunspor'a büyük katkı yapacak isimler" açıklamasını yaptı. Sportif direktörlük görevine Giresunspor'un eski futbolcularından Ümit Teke'nin getirildiğini belirten Bozbağ, "Giresunspor çok iyi bir takım olacak" dedi.
- 26.6.2018
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UEFA'dan Galatasaray'a şok! Karar yeniden gözden geçirilecek
Toplam 6
Yorum
hans ALi KOC "UEFA S.LigI sponsoru SiKAYET ETTi " Milan isi gücü yok gsyi sikayet edecek ?HADi ordan
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Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Toplam 1
Yorum
komik Çok güldüm çook
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İspanya lider Portekiz ikinci
Toplam 1
Yorum
Boşnak İspanya hakeme dua etsin. Rezilliğin daniskasi.yazıkkkkkkkk.........
Giresun atakta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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