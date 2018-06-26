Giresun atakta – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    Giresun atakta

    Giresun atakta

    Yeşil-Beyazlılar forvet Idazza, stoper Sery, ’dan orta saha ve Ş.Urfaspor’un golcüsü ’ı etti.

    1. Lig'e iddialı başlamak isteyen Giresunspor'un atağı sürüyor. Yeşil-beyazlılar önceki gün el sıkıştıkları Faslı forvet-sağ kanat oyuncusu Said Idazza ile daha önce protokolde anlaştıkları stoper 'yi dün Giresun'a getirdi. İki futbolcu hafta içinde imza atacak. Giresunspor ayrıca Manisaspor'dan orta saha oyuncusu ve Şanlıurfaspor'dan forvet 'ı da aldı.

    İYİ TAKIM OLACAĞIZ
    Saıd Idazza ile daha önce anlaştıkları William Sery'nin Giresun'a geldiklerini ifade eden Bozbağ, "iki oyuncuyla hafta içinde sözleşme imzalayacağız. İki sporcu da Giresunspor'a büyük katkı yapacak isimler" açıklamasını yaptı. Sportif direktörlük görevine Giresunspor'un eski futbolcularından Ümit Teke'nin getirildiğini belirten Bozbağ, "Giresunspor çok iyi bir takım olacak" dedi.
    1. 26.6.2018
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