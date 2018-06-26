Gazişehir Gaziantep yeni sezonun startını verdi
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep yeni sezon hazırlıklarına başladı. 2018-2019 sezonunun ilk antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştiren kırmızı-siyahlılar yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk çalışmasını yaptı.
Gazişehir'in ilk antrenmanını Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Murat Güneri, Settar Konukoğlu, Cihan Koçer, Sedat Özdinç, Yusuf Ziya Demsoy ve Kemal Aslan da yerinde takip etti.
Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu antrenman öncesinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, teknik heyet ve futbolcularla kısa bir görüşme yaparak, yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu.
Öte yandan antrenmanı takip eden taraftarlar Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ve Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na çiçek takdiminde bulundu.
Gazişehir yeni sezon hazırlıklarına bir süre daha kendi tesislerinde devam edecek.
- 26.6.2018 10:27
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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