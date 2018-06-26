Denizlispor’da 3 imza birden – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’da 3 imza birden

    Denizlispor’da 3 imza birden
    'da altyapıdan yetişen üç futbolcu, profesyonel oldu. Tesisleri'nde düzenlenen törende, yeşil-siyahlı takımın alt yapısında top koşturan Mustafa Teke, Asım Aksungur ve Ali Eren Yalçın, kendilerini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı.
    1. 26.6.2018
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