Deniz Altınordu’da – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Deniz Altınordu’da

    Deniz Altınordu’da

    temsilcisi ’un ön liberosu ’a 2 yıllık sözleşme imzalattı.

    Altınordu, 2. Lig temsilcisi 'dan 'ı kadrosuna kattı. Altınordu kulübü David Deniz Kılınç'la iki yıllık sözleşme imzalandklarını açıkladı. doğumlu 26 yaşındaki ön libero, kariyerinde Bandırmaspor'dan önce ' takımında forma giydi. Kılınç, "Altınordu gibi köklü bir kulübe geldiğim için mutluyum" dedi.
    1. 26.6.2018
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