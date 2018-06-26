Boluspor 5-6 oyuncu arıyor – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    5-6 oyuncu arıyor

    Boluspor 5-6 oyuncu arıyor
    1.Lig ekiplerinden Başkanı , en az 5-6 oyuncuya ihtiyacımız var" dedi. Çıkrıkçı,"Stoper, santrfor ve sağ bek bölgesine transferlerimiz olacak. Her takımın kendine göre sorunları, futbolcuların kişisel problemleri var. Sabır göstermek gerekiyor'' dedi. Forvet aradıklarını da belirten Çıkrıkçı, "Poepon kendisine kulüp arıyor, biz de santrfor arıyoruz" dedi.
    1. 26.6.2018
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