Altay'a Portekizli takviye – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Altay'a takviye

    Altay'a Portekizli takviye

    1. Lig ekiplerinden Altay, orta saha oyuncusu Pedro Miguel Pina Eugenio'yu kadrosuna dahil etti.

    Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Pedro ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Bugün 28 yaşına giren Portekizli sağ kanat oyuncusu son olarak 'ın Beroe Stara Zagora takımında forma giyiyordu.


    1. 26.6.2018 22:29
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