Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı kanat oyuncusu – Fotomaç – 25 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'e Nijeryalı kanat oyuncusu

    Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı kanat oyuncusu

    1. Lig ekiplerinden , kanat oyuncusu Femi Emmanuel Bangoun ile anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcu Femi Emmanuel Bangoun ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Açıklamada 25 yaşındaki hücum oyuncusu hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

    "27 Aralık 1992 yılında 'nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Bangoun, futbola da doğduğu şehrin takımı olan Kaduna United'da başladı. Sağ ve sol kanatta forma giyebilen Femi Bangoun, yüksek hızı ve top tekniğiyle dikkat çekiyor. Kariyerinde Olhanense, Farense ve Belenenses gibi Portekiz Ligi takımlarında da forma giyen başarılı futbolcu, 185 resmi karşılaşmada forma giyerken 10 gol atıp 17 de asist yapma başarısı gösterdi."

    1. 25.6.2018 23:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı kanat oyuncusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN