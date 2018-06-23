Denizlispor'a Recep onayı çıkmadı – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    'a Recep onayı çıkmadı

    Denizlispor'a Recep onayı çıkmadı

    1'inci Lig'de eski futbolcusu 'ı uzun süredir kadrosuna katmak isteyen 'un yaptığı girişimler olumsuz sonuçlandı.

    'e yükselen , 'un ısrarlarına rağmen genç futbolcunun bonservisini vermeye yanaşmadı. Yeşil-siyahlıların listesindeki isimlerden John Boye ise 'nın FC Metz takımına transfer oldu. Dış transferde 'dan Gökhan Süzen, Gazişehir'den Muhammed Himmet Ertürk'ten sonra 'dan Burak Çalık ve Altınordu'dan Deniz Vural'a da imza attıran Denizlispor, Aissati'yle de sözleşme yenilemişti. Ege temsilcisi, iç transferde Kappel ve Atakan'ı ise elinden kaçırdı.

    1. 23.6.2018 11:57
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