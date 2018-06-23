Denizlispor'a Recep onayı çıkmadı
Spor Toto 1'inci Lig'de eski futbolcusu Recep Niyaz'ı uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Denizlispor'un yaptığı girişimler olumsuz sonuçlandı.
Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Denizlispor'un ısrarlarına rağmen genç futbolcunun bonservisini vermeye yanaşmadı. Yeşil-siyahlıların transfer listesindeki isimlerden John Boye ise Fransa'nın FC Metz takımına transfer oldu. Dış transferde Adanaspor'dan Gökhan Süzen, Gazişehir'den Muhammed Himmet Ertürk'ten sonra Balıkesirspor'dan Burak Çalık ve Altınordu'dan Deniz Vural'a da imza attıran Denizlispor, Aissati'yle de sözleşme yenilemişti. Ege temsilcisi, iç transferde Kappel ve Atakan'ı ise elinden kaçırdı.
- 23.6.2018 11:57
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Denizlispor'a Recep onayı çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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