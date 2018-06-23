Altınordu'da Okan Derici zora girdi
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeniden renklerine bağlamak istediği Gazişehir Gaziantepli Okan Derici'nin transferinde çıkmaza girdi.
İzmir ekibinde 2016-17 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak görev alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun büyük ihtimalle sözleşmesinin sürdüğü kulübüyle yola devam edeceği öğrenildi. Geçen sezon yüksek maliyeti nedeniyle Altınordu'ya dönemeyen Okan'ı bu kez teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak bırakmak istemedi.
Gazişehir'in yeni teknik patronu Yalçın Koşukavak öğrencisiyle yaptığı görüşmede, "Benim sana ihtiyacım var" diyerek oyuncudan kalmasını istedi. Bu görüşme sonrası Okan transferi zora girerken, kırmızı-lacivertliler de Kerim Avcı'ya alternatif olacak yeni bir isim arayışına girdi. Öte yandan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de mücadele eden pilot takım Niğdespor'a kiralanacak genç futbolcuları belirlerken, yönetimin de ilerleyen günlerde bu isimleri açıklayacağı öğrenildi.
- 23.6.2018 12:15
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
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GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
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TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
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Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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