Altınordu'da Okan Derici zora girdi – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Altınordu'da zora girdi

    Altınordu'da Okan Derici zora girdi

    1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeniden renklerine bağlamak istediği Gazişehir Gaziantepli 'nin transferinde çıkmaza girdi.

    ekibinde 2016-17 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak görev alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun büyük ihtimalle sözleşmesinin sürdüğü kulübüyle yola devam edeceği öğrenildi. Geçen sezon yüksek maliyeti nedeniyle Altınordu'ya dönemeyen Okan'ı bu kez teknik direktörlük görevine getirilen bırakmak istemedi.

    Gazişehir'in yeni teknik patronu Yalçın Koşukavak öğrencisiyle yaptığı görüşmede, "Benim sana ihtiyacım var" diyerek oyuncudan kalmasını istedi. Bu görüşme sonrası Okan transferi zora girerken, kırmızı-lacivertliler de Kerim Avcı'ya alternatif olacak yeni bir isim arayışına girdi. Öte yandan teknik direktör , yeni sezonda 2'nci Lig'de mücadele eden pilot takım Niğdespor'a kiralanacak genç futbolcuları belirlerken, yönetimin de ilerleyen günlerde bu isimleri açıklayacağı öğrenildi.

    1. 23.6.2018 12:15
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