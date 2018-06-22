Altınordulu Mirkan Aydın'a piyango – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Altınordulu 'a piyango

    Altınordulu <a href="/index/mirkan-aydin?id=764e6fd5-1594-4eac-91e2-c50be3cc1452" class="" rel="tag">Mirkan Aydın</a>'a piyango

    Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'da geçen sezon attığı 13 golle tüm dikkatleri üzerine çeken gurbetçi forvet , kariyerinin en iyi tekliflerinden birini aldı.

    ekibiyle sözleşmesi sona ermesiyle bonservisini eline alan Mirkan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübün 400 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Golcü oyuncunun büyük ihtimalle bu teklifi kabul ederek 'den ayrılacağı ifade edildi. Futbolcularına yüksek rakamlar ödemeyen Altınordu, Mirkan'la sözleşme yenileme konusunda umudunu kaybetti.

    Kırmızı-lacivertliler golcü arayışında 'den Atabey Çiçek ve Bursaspor'dan 'ı gündeminde tutuyor. Gazişehir 'ten stoper Sinan, Denizlispor'dan orta saha oyuncusu Atakan ve Manisaspor'dan stoper Mehmet Enes'le el sıkışan Altınordu, prensip anlaşmasına vardığı Atiker Konyasporlu orta saha oyuncusu Recep ve Bandırmasporlu ön libero David Deniz'e gelecek hafta imza attırmayı planlıyor.

    1. 22.6.2018 11:41
    2. Güncelleme: 22.6.2018 11:41
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