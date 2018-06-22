İzmir ekibiyle sözleşmesi sona ermesiyle bonservisini eline alan Mirkan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübün 400 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Golcü oyuncunun büyük ihtimalle bu teklifi kabul ederek Türkiye'den ayrılacağı ifade edildi. Futbolcularına yüksek rakamlar ödemeyen Altınordu, Mirkan'la sözleşme yenileme konusunda umudunu kaybetti.



Kırmızı-lacivertliler golcü arayışında Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek ve Bursaspor'dan Sinan Bakış'ı gündeminde tutuyor. Gazişehir Gaziantep'ten stoper Sinan, Denizlispor'dan orta saha oyuncusu Atakan ve Manisaspor'dan stoper Mehmet Enes'le el sıkışan Altınordu, prensip anlaşmasına vardığı Atiker Konyasporlu orta saha oyuncusu Recep ve Bandırmasporlu ön libero David Deniz'e gelecek hafta imza attırmayı planlıyor.