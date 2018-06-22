Altınordulu Mirkan Aydın'a piyango
Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'da geçen sezon attığı 13 golle tüm dikkatleri üzerine çeken gurbetçi forvet Mirkan Aydın, kariyerinin en iyi tekliflerinden birini aldı.
İzmir ekibiyle sözleşmesi sona ermesiyle bonservisini eline alan Mirkan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübün 400 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Golcü oyuncunun büyük ihtimalle bu teklifi kabul ederek Türkiye'den ayrılacağı ifade edildi. Futbolcularına yüksek rakamlar ödemeyen Altınordu, Mirkan'la sözleşme yenileme konusunda umudunu kaybetti.
Kırmızı-lacivertliler golcü arayışında Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek ve Bursaspor'dan Sinan Bakış'ı gündeminde tutuyor. Gazişehir Gaziantep'ten stoper Sinan, Denizlispor'dan orta saha oyuncusu Atakan ve Manisaspor'dan stoper Mehmet Enes'le el sıkışan Altınordu, prensip anlaşmasına vardığı Atiker Konyasporlu orta saha oyuncusu Recep ve Bandırmasporlu ön libero David Deniz'e gelecek hafta imza attırmayı planlıyor.
- 22.6.2018 11:41
- Güncelleme: 22.6.2018 11:41
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Toplam 1
Yorum
Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
Altınordulu Mirkan Aydın'a piyango haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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