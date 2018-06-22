Altay Metin Yüksel'i transfer etti

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen Metin Yüksel'in 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Futbola Altay altyapısında başlayan ve siyah-beyazlı ekipte profesyonel olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Büyükçekmece Tepecikspor, Kahramanmaraşspor, Manisaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da da forma giydi.