Altay'dan bir transfer daha!
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    'i transfer etti

    Altay Metin Yüksel'i transfer etti

    1. Lig ekiplerinden , Spor 'e yükselen 'dan 'i kadrosuna kattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 'in 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

    Altay altyapısında başlayan ve siyah-beyazlı ekipte profesyonel olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Büyükçekmece Tepecikspor, Kahramanmaraşspor, Manisaspor ve 'da da forma giydi.

    1. 22.6.2018 09:52
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