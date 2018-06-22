Altay Metin Yüksel'i transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Metin Yüksel'i kadrosuna kattı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen Metin Yüksel'in 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Futbola Altay altyapısında başlayan ve siyah-beyazlı ekipte profesyonel olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Büyükçekmece Tepecikspor, Kahramanmaraşspor, Manisaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da da forma giydi.
- 22.6.2018 09:52
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
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cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
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ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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