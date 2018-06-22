Altay fırtınası

Süper Lig hedefiyle yeni sezona hazırlanan Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Bulgar stoper Ivanov'u transfer eden siyah-beyazlılar, A.Gücü ile sözleşmesi sona eren Gençer Cansev ile prensipte anlaştı. Son iki sezonda Göztepe ve A.Gücü ile Süper Lig'e yükselen 29 yaşındaki stoperin gelecek hafta İzmir'e gelerek 1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Gençer daha önce Başakşehir, Giresun ve Bolu formaları da giymişti.



ESKİ GÖZDESİNİ İSTEDİ

Öte yandan Gençer'le prensipte anlaşan siyah-beyazlıların, Konya Anadolu Selçukspor'un 20 yaşındaki golcüsü Mücahit Can Akçay'ı listesine aldığı öğrenildi. Yeni teknik direktör Mustafa Alper Avcı'nın, eski oyuncusunu kadroda görmeyi istediği kaydedildi. Bonservisi Konyaspor'da bulunan ve geçen sezon 2. Lig'de 17 gol atan genç golcüyü bonservisiyle transfer etmek isteyen Altay, olmazsa kiralama yoluna gidecek.