Altay fırtınası – Fotomaç – 22 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Altay fırtınası

    Altay fırtınası

    Ankaragücü’nden Gençer Cansev’le anlaşan İzmir ekibi, Anadolu Selçuk’un golcüsü Mücahit Akçay’ın peşine düştü

    hedefiyle yeni sezona hazırlanan Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Bulgar stoper Ivanov'u transfer eden siyah-beyazlılar, A.Gücü ile sözleşmesi sona eren Gençer Cansev ile prensipte anlaştı. Son iki sezonda ve A.Gücü ile Süper Lig'e yükselen 29 yaşındaki stoperin gelecek hafta İzmir'e gelerek 1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Gençer daha önce , Giresun ve formaları da giymişti.

    ESKİ GÖZDESİNİ İSTEDİ
    Öte yandan Gençer'le prensipte anlaşan siyah-beyazlıların, Konya Anadolu Selçukspor'un 20 yaşındaki golcüsü Mücahit Can Akçay'ı listesine aldığı öğrenildi. Yeni teknik direktör Mustafa Alper Avcı'nın, eski oyuncusunu kadroda görmeyi istediği kaydedildi. Bonservisi 'da bulunan ve geçen sezon 2. Lig'de 17 gol atan genç golcüyü bonservisiyle transfer etmek isteyen Altay, olmazsa kiralama yoluna gidecek.

    1. 22.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altay fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN