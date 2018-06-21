David Deniz Altınordu’da – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’da

    David Deniz Altınordu’da
    Dış transferde Gazişehir'den eski futbolcusu Sinan, Manisaspor'dan Mehmet Enes ve Denizlispor'dan Hüseyin Atakan'a imza attıran , listesindeki Bandırmaspor'dan Kılınç'la da anlaştı. Yaz tatili için ABD'ye giden 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun hafta başında 'e gelip sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Altınordu, forvet, kanat ve ofansif orta saha oyuncusu da alacak.
    1. 21.6.2018
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