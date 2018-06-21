Boluspor'dan Sunderland'e transfer oldu!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki stoper Alim, geçen sezon İngiltere Championship'i sonuncu bitirerek küme düşen Sunderland ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine Hollanda'nın Cambuur takımında başlayan Alim, Trabzonspor, 1461 Trabzon ve Boluspor'un yanı sıra İskoçya'nın Hearts kulübünde de oynadı.

Hollanda doğumlu Alim, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giydi.