Boluspor'dan Sunderland'e transfer oldu! – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'dan 'e transfer oldu!

    Boluspor'dan Sunderland'e transfer oldu!

    İngiltere Birinci Futbol Ligi takımlarından , 1. Lig ekiplerinden ile sözleşmesi biten 'ü renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki stoper Alim, geçen sezon 'i sonuncu bitirerek küme düşen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Profesyonel kariyerine 'nın Cambuur takımında başlayan Alim, , 1461 Trabzon ve 'un yanı sıra İskoçya'nın Hearts kulübünde de oynadı.

    Hollanda doğumlu Alim, 21 Yaş Altı formasını da giydi.

    1. 21.6.2018 22:29
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