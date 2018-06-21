Boluspor'dan Sunderland'e transfer oldu!
İngiltere Birinci Futbol Ligi takımlarından Sunderland, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile sözleşmesi biten Alim Öztürk'ü renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki stoper Alim, geçen sezon İngiltere Championship'i sonuncu bitirerek küme düşen Sunderland ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Profesyonel kariyerine Hollanda'nın Cambuur takımında başlayan Alim, Trabzonspor, 1461 Trabzon ve Boluspor'un yanı sıra İskoçya'nın Hearts kulübünde de oynadı.
Hollanda doğumlu Alim, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giydi.
- 21.6.2018 22:29
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"Farfan Galatasaray'da çok başarılı olurdu"
Toplam 3
Yorum
UGUR ÖZBAY ÇOK BAŞARILI OLACAĞI BİLİNMEZ KALİTESİDE TARTIŞILMAZ AMA ÖN YARGI YAPMAMAK GEREK
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İşte Ndiaye gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Aslan Hem cok para hemde ingilterede alicisi var,gelmesi mümkün degil!
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Galatasaray'a Fransız stoper: Christopher Jullien
Toplam 6
Yorum
Aslan Alinirsa cok etkili,ama satmazlar!
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