İstanbulspor'un Yalçın Kılınç ile yolları ayrıldı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    'un ile yolları ayrıldı

    <a href="/index/istanbulspor?id=be28bf24-f78b-4cdf-9928-3c72ef7788d0" class="" rel="tag">İstanbulspor</a>'un <a href="/index/yalcin-kilinc?id=9870863d-2a86-4d49-b0e2-6bb2459aeffb" class="" rel="tag">Yalçın Kılınç</a> ile yolları ayrıldı

    1. Lig ekiplerinden 'un, 5 sezondur takımda yer alan ile yolları ayrıldı.

    'un Twitter hesabında yer alan açıklamada, "İstanbulsporumuzda 5 sezondur futbolculuk kariyerini sürdüren , kariyerine başka bir kulüp ile devam etme kararı almıştır. 'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

    1. 19.6.2018 23:35
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