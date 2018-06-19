İstanbulspor'un Yalçın Kılınç ile yolları ayrıldı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un, 5 sezondur takımda yer alan Yalçın Kılınç ile yolları ayrıldı.
İstanbulspor'un Twitter hesabında yer alan açıklamada, "İstanbulsporumuzda 5 sezondur futbolculuk kariyerini sürdüren Yalçın Kılınç, kariyerine başka bir kulüp ile devam etme kararı almıştır. Yalçın Kılınç'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
- 19.6.2018 23:35
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
İstanbulspor'un Yalçın Kılınç ile yolları ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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