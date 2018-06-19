İstanbulspor'un Twitter hesabında yer alan açıklamada, "İstanbulsporumuzda 5 sezondur futbolculuk kariyerini sürdüren Yalçın Kılınç, kariyerine başka bir kulüp ile devam etme kararı almıştır. Yalçın Kılınç'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.