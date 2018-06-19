Horoz’da şov

Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor, transferde şova hazırlanıyor. Transfer arayışlarına şampiyonluk parolasıyla başlayan Horoz, Adana'dan sol bek Gökhan Süzen ve Gazişehir'den sağ kanat Muhammet Himmet'ten sonra hafta içinde 4 ismi daha renklerine bağlamayı planlıyor. Listesindeki Recep Niyaz ve Erhan Kartal'la anlaşamayan yeşil-siyahlılar, İspanya'dan 2, 1. Lig'den 3 isimle dirsek teması kurdu.



PJESHKA DAHA YAKIN

Denizli, Balıkesir'den Burak, Bolu'dan Özgür ve Altınordu'dan Deniz'le pazarlıkta son aşamada. 3 futbolcunun da imza atması bekleniyor. Ege ekibi savunma için de Arnavutluk'ta Vllaznia'dan ayrılan Pjeshka ve R.Zaragoza'dan Perone'ye göz dikti. 23 yaşındaki Arnavut stoper Pjeshka'yla anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Genç futbolcu geçen sezon 23 maçta forma giydi.



G.BİRLİĞİ'YLE ANLAŞAMADI

Balikesirspor'dan ayrılan 29 yaşındaki golcü Burak Çalık, Gençlerbirliği'yle de transfer görüşmesi yapmış ancak anlaşamamıştı

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G.BİRLİĞİ GELECEK HAFTA TOPLANIYOR

G.Birliği'nde kamp programı belli oldu. Hazırlıklara 25 Haziran'da tesislerinde başlayacak Gençler, daha sonra 3-14 Temmuz'da Kızılcahamam ve 17-28 Temmuz'da da Bolu'da yapacağı iki kamp ile hazırlıklarını sürdürecek.