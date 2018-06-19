Horoz’da şov
Denizli, Balıkesir’den Burak, Bolu’dan Özgür, Altınordu’dan Deniz ile defansa R.Zaragoza’dan Perone ve Vllaznia’dan Pjeshka’nın peşinde
Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor, transferde şova hazırlanıyor. Transfer arayışlarına şampiyonluk parolasıyla başlayan Horoz, Adana'dan sol bek Gökhan Süzen ve Gazişehir'den sağ kanat Muhammet Himmet'ten sonra hafta içinde 4 ismi daha renklerine bağlamayı planlıyor. Listesindeki Recep Niyaz ve Erhan Kartal'la anlaşamayan yeşil-siyahlılar, İspanya'dan 2, 1. Lig'den 3 isimle dirsek teması kurdu.
PJESHKA DAHA YAKIN
Denizli, Balıkesir'den Burak, Bolu'dan Özgür ve Altınordu'dan Deniz'le pazarlıkta son aşamada. 3 futbolcunun da imza atması bekleniyor. Ege ekibi savunma için de Arnavutluk'ta Vllaznia'dan ayrılan Pjeshka ve R.Zaragoza'dan Perone'ye göz dikti. 23 yaşındaki Arnavut stoper Pjeshka'yla anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Genç futbolcu geçen sezon 23 maçta forma giydi.
G.BİRLİĞİ'YLE ANLAŞAMADI
Balikesirspor'dan ayrılan 29 yaşındaki golcü Burak Çalık, Gençlerbirliği'yle de transfer görüşmesi yapmış ancak anlaşamamıştı
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G.BİRLİĞİ GELECEK HAFTA TOPLANIYOR
G.Birliği'nde kamp programı belli oldu. Hazırlıklara 25 Haziran'da tesislerinde başlayacak Gençler, daha sonra 3-14 Temmuz'da Kızılcahamam ve 17-28 Temmuz'da da Bolu'da yapacağı iki kamp ile hazırlıklarını sürdürecek.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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