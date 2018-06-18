Boluspor’da 2 imza birden – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    ’da 2 imza birden

    Boluspor’da 2 imza birden

    1'inci Lig takımlarından , geçen sezon Manisaspor forması giyen ile 2 yıllık, Rot-Weiss Erfurt forması giyen ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

    1'inci Lig takımlarından , kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle Bilal Sebaihi ve 'yı renklerine bağladı. Manisaspor forması giyen orta saha oyuncusu ile 2 yıllık, Rot-Weiss Erfurt forması giyen defans oyuncusu Berkay Dabanlı ile de bir yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, "Şu anda dış transferden 4 futbolcu aldık. Geriye 4 veya 5 kalıyor. Bunu da herhalde sezon başlangıcı 2 Temmuz'a kadar da 3 topçu alıp, 2 tane bırakırız. Toplamda 5-6 transfer şu anda gerekiyor. Guido Koçer ile görüştük. Onun da büyük ihtimalle menajeri gelecek, bizde olacak. Bir sağ bek, bir santrafor, bir de stoper şu anda alacağımız mevkiiler. 3 tane daha genç futbolcu alacağız ve toplam 11 transfer ile işi bitireceğiz" dedi.

    Berkay Dabanlı transferin gerçekleşmesine vesile olan teknik direktör 'a teşekkür ederek, "Öncelikle başkanımıza ve Ertuğrul Sağlam hocamıza teşekkür ederim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah bu yolu beraber gideriz. Sonu umarım Süper Lig olur. Ben de bunun için her şeyi yapacağım. İnşallah sezon sonunda hep birlikte mutlu bir tatile gideriz" diye konuştu.

    Billal Sebaihi ise "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefi olan bir takıma geldim. Başkanımıza, hocamıza bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. İnşallah bu güvencenin karşılığını vererek hedefimiz olan çıkmaya çalışacağız. Burada bütün şartlar var. Süper Lige çıkmamak için hiçbir nedenimiz yok" dedi.

    1. 18.6.2018 23:12
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