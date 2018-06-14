Zafer şensoy veda etti – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
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    Zafer şensoy veda etti

    Zafer şensoy veda etti
    İstanbulspor Kulübü, 4 sezondur sarı-siyahlı formayı giyen Zafer Şensoy ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Şensoy'a teşekkür edildi. Sarısiyahlılar, sezon bitince teknik direktör ile 5 yıllık sözleşme imzalamış, yeni bir yapılanmaya gitmişti
    1. 14.6.2018
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