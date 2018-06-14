Eskişehirspor Ümit Özat ile anlaşamadı
Eskişehirspor teknik direktörlük için Ümit Özat ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.
Eskişehir'e gelen Ümit Özat, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal ile görüşme yaptı. Kulüp başkanı Halil Ünal ile yaklaşık 3 saat görüşen Özat daha sonra tesislerden ayrıldı. Ümit Özat ile kulüp yönetiminin yapılan görüşmeyi değerlendirecekleri belirtirken Eskişehirspor kulübü Başkanı Halil Ünal konuyla ilgili gazetecilere "O da düşünecek, biz de düşüneceğiz" dedi.
Bu arada Eskişehirpor kulübünün WhatsApp grubundan basın mensuplarına görüşme öncesi gönderdiği mesajda "Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde saat 11.30'da Yeni Teknik Direktörümüz Ümit Özat'ın imza töreni vardır. Katılımınızı bekliyoruz' denildi.
- 14.6.2018 14:41
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
Eskişehirspor Ümit Özat ile anlaşamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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