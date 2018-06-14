Eskişehirspor Ümit Özat ile anlaşamadı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    ile anlaşamadı

    Eskişehirspor Ümit Özat ile anlaşamadı

    teknik direktörlük için ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

    Eskişehir'e gelen , 'nde Kulübü Başkanı ile görüşme yaptı. Kulüp başkanı Halil Ünal ile yaklaşık 3 saat görüşen Özat daha sonra tesislerden ayrıldı. Ümit Özat ile kulüp yönetiminin yapılan görüşmeyi değerlendirecekleri belirtirken Eskişehirspor kulübü Başkanı Halil Ünal konuyla ilgili gazetecilere "O da düşünecek, biz de düşüneceğiz" dedi.

    Bu arada Eskişehirpor kulübünün WhatsApp grubundan basın mensuplarına görüşme öncesi gönderdiği mesajda "Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde saat 11.30'da Yeni Teknik Direktörümüz Ümit Özat'ın imza töreni vardır. Katılımınızı bekliyoruz' denildi.

    1. 14.6.2018 14:41
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