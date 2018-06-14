Boluspor, Umut Gündoğan ile anlaştı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    , ile anlaştı

    Boluspor, Umut Gündoğan ile anlaştı

    Spor Toto 1. Lig takımlarından , 'dan ile anlaşma sağladı.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

    Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kamp döneminde imza töreni gerçekleştirileceği kaydedildi.

    1. 14.6.2018 12:08
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