Altay Ivan Ivanov ile anlaştı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    ile anlaştı

    Altay Ivan Ivanov ile anlaştı

    Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden , Bulgar savunma oyuncusu 'la 2 yıllık ön protokol imzaladı.

    Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden , Bulgar savunma oyuncusu 'la 2 yıllık ön protokol imzaladı.

    Altay Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak ülkesinde Beroe Stara Zagora takımında mücadele eden 30 yaşındaki Ivanov'la 2 yıllığına ön anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Sportif direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen Ivanov'un sağlık kontrollerinin ardından 18 Haziran Pazartesi günü kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun katılımıyla resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

    1. 14.6.2018 12:40
    2. Güncelleme: 14.6.2018 12:42
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