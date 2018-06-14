Altay Ivan Ivanov ile anlaştı
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Bulgar savunma oyuncusu Ivan Ivanov'la 2 yıllık ön protokol imzaladı.
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Bulgar savunma oyuncusu Ivan Ivanov'la 2 yıllık ön protokol imzaladı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak ülkesinde Beroe Stara Zagora takımında mücadele eden 30 yaşındaki Ivanov'la 2 yıllığına ön anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Sportif direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen Ivanov'un sağlık kontrollerinin ardından 18 Haziran Pazartesi günü kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun katılımıyla resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
- 14.6.2018 12:40
- Güncelleme: 14.6.2018 12:42
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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