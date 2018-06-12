Perovic imzayı attı – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    Perovic imzayı attı

    Perovic imzayı attı

    , son olarak Manisa’da forma giyen ile 2 yıllığına anlaştı.

    Spor Toto 1. Lig takımlarından , Sırp santrfor Slavko Perovic'i kadrosuna dahil etti. Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvetle 2019-20 sezonu sonuna kadar 2 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Perovic, Manisaspor ile çıktığı 28 maçta 7 gol attı. Öte yandan sarı-siyahlı ekip, Karagümrük'ten 25 yaşındaki orta saha Denis Taşkesen ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı.
    1. 12.6.2018
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