Altay’a takviye – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    ’a takviye

    Altay’a takviye
    Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden , altyapısından savunma oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, Cenk Özkaçar'ın profesyonel kariyerine 14 yaşından bu yana altyapısında mücadele ettiği Altay'da "merhaba" dediği bildirildi ve Altay'la 3 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.
    1. 12.6.2018
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