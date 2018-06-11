Samsun’da son dakika – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’da son dakika

    <a href="/index/samsun?id=a19f3c26-7e09-41d8-bd18-65912eaa4ac4" class="" rel="tag">Samsun</a>’da son dakika
    Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek Samsunspor'da uzun süredir gündemdeki isim 'di. Kırmızı-beyazlılar, uzun süredir sportif direktörlük için görüştüğü Özen'le anlaşamadı. Özen'in ailevi nedenlerinden dolayı anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
    1. 11.6.2018
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