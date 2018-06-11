İstanbulspor'da transfer – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    'da transfer

    İstanbulspor'da transfer

    1. Lig takımlarından , Sırp santrfor Slavko Perovic'i kadrosuna dahil etti.

    Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 2019-2020 sezonu sonuna kadar 2 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.


    1. 11.6.2018 19:38
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