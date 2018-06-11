Golcü aranıyor! – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Golcü aranıyor!

    Golcü aranıyor!
    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi forvette belirsizlik yaşıyor. Geçtiğimiz sezon 13 gol atan Mirkan'ın sözleşme yenilememesinin ardından ve 'ü gündemine alan ekibi, her iki oyuncuyla da yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadı.
    1. 11.6.2018
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