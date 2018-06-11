Giresun’da mutlu son – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’da mutlu son

    Giresun’da mutlu son
    Yeni sezon kadrosu için önceliği iç transfere veren 'da dün bir imza daha vardı. Anıl, Hüsamettin ve Çağlar'ın sözleşmelerini yenileyen ekibi, Aykut Demir'le anlaştı. Teknik heyetin takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki stoper, 2 senelik imza attı.
    1. 11.6.2018
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