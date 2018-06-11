Denizli’de büyük söz – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’de büyük söz

    Denizli’de büyük söz
    Denizlispor'un yeni hocası Osman Özköylü, gelecek sezon öncesi umut saçtı. hedefi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Özköylü, "Şu an tek düşüncemiz kampa kadar kadroyu tamamlayıp, en iyi şekilde yeni sezona giriş yapmak. Bu şehrin hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz" dedi.
    1. 11.6.2018
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