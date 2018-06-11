Bolu’da 2 ayrılık – Fotomaç – 11 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ’da 2 ayrılık

    Bolu’da 2 ayrılık
    Sezonun tamamlanmasıyla , , Ahmethan Köse, , Franco, Özgür İleri, Göksu Alhas ve Furkan Şeker ile yollarını ayıran Boluspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, dün de Alim Öztürk ve İrfan Başaran ile ayrılık kararı aldı.
    1. 11.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bolu’da 2 ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN