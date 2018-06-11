Altay'da Okay Yokuşlu heyecanı – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'da heyecanı

    Altay'da Okay Yokuşlu heyecanı

    ve A 'da gösterdiği performansla piyasasının en konuşulan isimlerinden biri haline gelen 'nun 'nın Celta Vigo ekibi ile anlaştığı yönünde çıkan haberler, yıldız futbolcuyu yetiştiren 'ı da heyecanlandırdı.

    Yurtdışına olmaya hazırlanan Okay'ın sözleşmesinde, "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi yer aldığı öğrenilirken 'nın, "Dayanışma Mekanizması" talimatına göre yetiştirici kulüp konumundaki da bu bonservis ücretinden payını alacak. başladığı siyah-beyazlı kulüpten 2011 yılında 'a transfer olan 'nun bonservisinden 12-23 yaşları arasında yetişmesine katkıda bulunan kulüpler pay kazanacak.

    FIFA, bir futbolcunun yurtdışı transferlerinde yüzde 5'lik payı yetiştirici kulüplere bölüştürüyor. 24 yaşındaki Okay, 12-17 yaşları arasında Altay'da, 17-21 yaşları arasında Kayserispor'da, 21-23 yaşları arasında ise 'da forma giydi. Yapılan yaş hesaplarına göre Altay, transfer gerçekleşirse 7.5 milyon Euro'dan yüzde 1.5 pay alarak kasasına 112 bin 500 Euro koyacak. Mali sıkıntılar nedeniyle transferde sessiz kalan ekibi böylece yaklaşık 600 bin kazanmış olacak. Altay'da henüz 16 yaşında 1'inci Lig'de ilk profesyonel maçına çıkan Okay, 17 yaşında 2 milyon 300 bin TL bonservis ücretiyle Kayserispor'a gitmişti. Yetenekli futbolcu ilk kez 2015'te A 'da görev aldı.

    1. 11.6.2018 12:46
    2. Güncelleme: 11.6.2018 12:47
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