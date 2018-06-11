Altay'da Okay Yokuşlu heyecanı
Trabzonspor ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla transfer piyasasının en konuşulan isimlerinden biri haline gelen Okay Yokuşlu'nun La Liga'nın Celta Vigo ekibi ile anlaştığı yönünde çıkan haberler, yıldız futbolcuyu yetiştiren Altay'ı da heyecanlandırdı.
Yurtdışına transfer olmaya hazırlanan Okay'ın sözleşmesinde, "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi yer aldığı öğrenilirken FIFA'nın, "Dayanışma Mekanizması" talimatına göre yetiştirici kulüp konumundaki Altay da bu bonservis ücretinden payını alacak. Futbola başladığı siyah-beyazlı kulüpten 2011 yılında Kayserispor'a transfer olan Okay Yokuşlu'nun bonservisinden 12-23 yaşları arasında yetişmesine katkıda bulunan kulüpler pay kazanacak.
FIFA, bir futbolcunun yurtdışı transferlerinde yüzde 5'lik payı yetiştirici kulüplere bölüştürüyor. 24 yaşındaki Okay, 12-17 yaşları arasında Altay'da, 17-21 yaşları arasında Kayserispor'da, 21-23 yaşları arasında ise Trabzonspor'da forma giydi. Yapılan yaş hesaplarına göre Altay, transfer gerçekleşirse 7.5 milyon Euro'dan yüzde 1.5 pay alarak kasasına 112 bin 500 Euro koyacak. Mali sıkıntılar nedeniyle transferde sessiz kalan İzmir ekibi böylece yaklaşık 600 bin TL kazanmış olacak. Altay'da henüz 16 yaşında Spor Toto 1'inci Lig'de ilk profesyonel maçına çıkan Okay, 17 yaşında 2 milyon 300 bin TL bonservis ücretiyle Kayserispor'a gitmişti. Yetenekli futbolcu ilk kez 2015'te A Milli Takım'da görev aldı.
- 11.6.2018 12:46
- Güncelleme: 11.6.2018 12:47
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Altay'da Okay Yokuşlu heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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