Altay’da Burak sesleri – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’da Burak sesleri

    Altay’da Burak sesleri
    1. Lig'in yeni takımı , eski yıldızı Burak Çalık için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, 'le sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki golcüyle anlaşırken, imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon ligde 21 maça çıkan Burak, 5'er gol ve asistlik performans sergiledi.
    1. 11.6.2018
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