1. Lig’in yeni takımı, transferde düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Guido Koçer ve eski oyuncusu Burak Çalık’la görüşmelere başladı
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Altay, transfer harekatına başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda düğmeye basan siyah-beyazlılar, Guido Koçer ve Burak Çalık'la görüşmelere başladı. Guido'nun Bolu, Burak'ın Balıkesir ile sözleşmesi sona ererken, İzmir ekibinin her oyuncuyla da anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 2008-11'de Altay forması giyen Burak'ın kısa süre içinde imza atması bekleniyor.
BURAK HAZIR KITA!
Geçtiğimiz sezon Balıkesir formasıyla 21 lig maçına çıkan 29 yaşındaki Burak, bu karşılaşmalarda 5'er gol ve asistlik performans sergiledi. İki sezondur Bolu forması giyen 29 yaşındaki Guido, geçtiğimiz sezon 28 müsabakada oynadı. Tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
Altay'da transfer operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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