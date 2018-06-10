Altay'da transfer operasyonu – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    'da operasyonu

    Altay'da transfer operasyonu

    1. Lig’in yeni takımı, transferde düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Guido Koçer ve eski oyuncusu ’la görüşmelere başladı

    1. Lig'in yeni takımı , harekatına başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda düğmeye basan siyah-beyazlılar, Guido Koçer ve 'la görüşmelere başladı. Guido'nun Bolu, Burak'ın Balıkesir ile sözleşmesi sona ererken, ekibinin her oyuncuyla da anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 2008-11'de Altay forması giyen Burak'ın kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

    BURAK HAZIR KITA!
    Geçtiğimiz sezon Balıkesir formasıyla 21 lig maçına çıkan 29 yaşındaki Burak, bu karşılaşmalarda 5'er gol ve asistlik performans sergiledi. İki sezondur Bolu forması giyen 29 yaşındaki Guido, geçtiğimiz sezon 28 müsabakada oynadı. Tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

    1. 10.6.2018
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