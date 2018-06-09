Uyanık şirketi belirliyor – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    şirketi belirliyor

    Uyanık şirketi belirliyor
    'da başkanlığa seçildiğinden beri sıkı bir çalışma içerisinde olan İsmail Uyanık, şirketleşmeye son şeklini vermeye hazırlanıyor. şubenin finansörü Yüksel Yıldırım'la görüşmek için İstanbul'a gelen 'ın, şirket yönetiminde yer alacak isimler üzerine de anlaşma sağlayacağı bildirildi.
    1. 9.6.2018
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