Ondan mutlu yok – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Ondan mutlu yok

    Ondan mutlu yok
    Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar, ilk senede şampiyonluk yaşamanın unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi. Gülpınar, "Playoff'larda şampiyon olmayı başardık. İlk senede bu herkese nasip olmayabilir" diye konuştu.
    1. 9.6.2018
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