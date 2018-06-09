Ondan mutlu yok

Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar, ilk senede şampiyonluk yaşamanın unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi. Gülpınar, "Playoff'larda şampiyon olmayı başardık. İlk senede bu herkese nasip olmayabilir" diye konuştu.