Karşıyaka’dan ret – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’dan ret

    Karşıyaka’dan ret
    yasaklısı Karşıyaka yıldız adaylarını bırakmak istemiyor. Alternatifleri olmayan kaleci Erhan ve forvet Doğukan takımda tutmayı planlayan ekibinin, iki futbolcu için fiyat soran menajerlere olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
    1. 9.6.2018
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