Erce Kardeşler Belçika yolcusu – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    yolcusu

    <a href="/index/erce-kardesler?id=4f1b6497-f774-41c7-a5a5-1f8f9d2926ad" class="" rel="tag">Erce Kardeşler</a> <a href="/index/belcika?id=43d7ca53-b186-4c96-908e-6556921c5ada" class="" rel="tag">Belçika</a> yolcusu
    'nun başarılı kalecisi Erce Kardeşler, Standard Liege'e olmaya hazırlanıyor. ekibinin uzun süredir takipte olduğu 24 yaşındaki file bekçisi için 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Erce'nin mayıs ayında Belçika'ya gittiği ve kulübün tesislerini gezdiği belirtilirken, transferin gelecek hafta resmiyet kazanması bekleniyor.
    1. 9.6.2018
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