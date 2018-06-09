Altay’da yenilik vakti

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Altay, A takımın antrenmanlarını gerçekleştirdiği iki çim sahanın zeminini tamamen yenileyecek. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Yenileme ve tadilat işleri bir yük olarak değil, geleceğe yatırım gözüyle bakıyoruz" dedi.