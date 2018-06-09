Altay’da yenilik vakti – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    ’da yenilik vakti

    Altay’da yenilik vakti
    Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Altay, A takımın antrenmanlarını gerçekleştirdiği iki çim sahanın zeminini tamamen yenileyecek. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Yenileme ve tadilat işleri bir yük olarak değil, geleceğe yatırım gözüyle bakıyoruz" dedi.
    1. 9.6.2018
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