Burak Çalık Altay'a dönüyor
Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile temas kurdu. Burak, 2008-2011 yılları arasında da İzmir ekibinde görev yapmıştı
Spor Toto 1. Lig'de kalıcı olmak isteyen Altay'da transfer çalışmaları devam ediyor. İzmir ekibinin, eski oyuncusu Burak Çalık ile temas kurduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'le yollarını ayıran ve Bolu'nun da yakın takipte olduğu 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun teklife sıcak baktığı bildirildi. 2008-2011 yılları arasında Altay'da başarıyla forma giyen Burak, 91 maçta 26 kez rakip ağları sarsmıştı.
İKİ KEZ PLAY-OFF OYNADI
Bu dönemde siyah-beyazlı ekiple iki kez play-off oynama başarısı gösteren tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Geçen sezon Balıkesir formasıyla 21 karşılaşmada görev yapan Burak, fileleri 5 kez havalandırırken; 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Altay son 2 sezonda; Murat Uluç, İbrahim Akın, İbrahim Öztürk gibi eski oyuncularını kadrosuna katmıştı
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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