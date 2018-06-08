Burak Çalık Altay'a dönüyor – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Burak Çalık Altay'a dönüyor

    Burak Çalık Altay'a dönüyor

    Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile temas kurdu. Burak, 2008-2011 yılları arasında da ekibinde görev yapmıştı

    1. Lig'de kalıcı olmak isteyen Altay'da transfer çalışmaları devam ediyor. ekibinin, eski oyuncusu Burak Çalık ile temas kurduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde 'le yollarını ayıran ve Bolu'nun da yakın takipte olduğu 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun teklife sıcak baktığı bildirildi. 2008-2011 yılları arasında Altay'da başarıyla forma giyen Burak, 91 maçta 26 kez rakip ağları sarsmıştı.

    İKİ KEZ PLAY-OFF OYNADI
    Bu dönemde siyah-beyazlı ekiple iki kez play-off oynama başarısı gösteren tecrübeli oyuncu, 'in kapısından dönmüştü. Geçen sezon Balıkesir formasıyla 21 karşılaşmada görev yapan Burak, fileleri 5 kez havalandırırken; 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Altay son 2 sezonda; , , gibi eski oyuncularını kadrosuna katmıştı

    1. 8.6.2018
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