Burak Çalık Altay'a dönüyor

Spor Toto 1. Lig'de kalıcı olmak isteyen Altay'da transfer çalışmaları devam ediyor. İzmir ekibinin, eski oyuncusu Burak Çalık ile temas kurduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'le yollarını ayıran ve Bolu'nun da yakın takipte olduğu 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun teklife sıcak baktığı bildirildi. 2008-2011 yılları arasında Altay'da başarıyla forma giyen Burak, 91 maçta 26 kez rakip ağları sarsmıştı.



İKİ KEZ PLAY-OFF OYNADI

Bu dönemde siyah-beyazlı ekiple iki kez play-off oynama başarısı gösteren tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in kapısından dönmüştü. Geçen sezon Balıkesir formasıyla 21 karşılaşmada görev yapan Burak, fileleri 5 kez havalandırırken; 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Altay son 2 sezonda; Murat Uluç, İbrahim Akın, İbrahim Öztürk gibi eski oyuncularını kadrosuna katmıştı